Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kosmiczne zajęcia – gwiazdy przyciągają seniorów! (WIDEO I ZDJĘCIA) W sobotę, 4 listopada 2023 roku, o godzinie 12:00, w Dziennym Domu Seniora w Rybnie odbyły się kolejne wyjątkowe wykłady z astronomii, które zgromadziły entuzjastów nieba i kosmosu. Tego dnia seniorzy z terenu gminy Rybno mieli okazję odkryć tajemnice wszechświata, dzięki zajęciom zorganizowanym przez Fundację Nicolaus Copernicus w ramach projektu SENIORSTARS 2023. Projekt ten cieszy się wsparciem finansowym udzielonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych "Aktywni +", Edycja 2023. 📢 Atrapa kominka w salonie to hit. Portal kominkowy – piękna dekoracja na Boże Narodzenie. Najmodniejsza ozdoba mieszkania – zobacz zdjęcia Brakuje ci w domu miejsca na kominek? A może nie możesz jak go zamontować, bo masz mieszkanie w bloku? Mamy na to świetne rozwiązanie. Wystarczy zaaranżować w salonie portal kominkowy, który będzie jego nietuzinkową ozdobą. Zobacz w galerii zdjęć, jak pięknie można zaaranżować atrapę kominka. Stwórz w domu wyjątkową dekorację na Boże Narodzenie.

📢 Zmiany w aptekach od 1 listopada. Nowa lista refundacyjna leków zawiera o 78 produktów więcej, w tym leki na raka piersi i AZS Lista leków refundowanych jest regularnie zmieniana przez Ministerstwo Zdrowia i właśnie ukazała się jej najnowsza wersja. Na wykazie wyrobów farmaceutycznych objętych refundacją jest teraz o 78 produktów więcej, zaszły także inne zmiany. Zobacz szczegóły.

Tygodniowa prasówka 5.11.2023: 29.10-4.11.2023 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 2 listopada – Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych (WIDEO) 2 listopada każdego roku to dzień, który w polskiej tradycji nazywany jest Zaduszkami, Dniem Zadusznym lub Świętem Zmarłych. To ważne święto, które przypada tuż po Wszystkich Świętych, i ma głębokie znaczenie religijne oraz kulturowe. W tym dniu odwiedzamy cmentarze, zapalając na grobach znicze i składając kwiaty, aby uczcić pamięć naszych bliskich, którzy odeszli.

📢 Zapraszamy na Obchody 11 listopada w gminie Biskupiec! Wójt Gminy Biskupiec oraz Biblioteka – Ośrodek Kultury w Biskupcu mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na uroczystość pod tytułem "Wolności, Kocham i Szanuję", która odbędzie się w dniu 11 listopada 2023 roku o godzinie 11:00 w kościele pw. Św. Jana Nepomucena w Biskupcu. 📢 Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem”? 📢 Ks. Sławomir Skonieczka: Dzień Wszystkich Świętych – tradycja, która nie umiera (WIDEO) 1 listopada to dzień wyjątkowy dla Polaków, kiedy cała Polska staje się morzem zapalonych zniczy i kolorowych kwiatów. To Dzień Wszystkich Świętych, święto upamiętniające zmarłych bliskich, które od wieków ma swoje miejsce w sercach Polaków. Dlaczego to święto jest tak ważne dla naszego narodu i dlaczego warto je kultywować?

📢 Wiadomo już, kiedy pojawi się polska konstelacja satelitów. Koniec z proszeniem się sojuszników o przysługę W poniedziałek 30 października weszła w życie umowa, na mocy której Polska zyska własną konstelację satelitów obserwacyjnych. Na pierwsze obiekty trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Sprawdzamy, czy warto i czy można je czymś zastąpić do czasu pojawienia się na niebie polskich obiektów. 📢 Płatny Facebook i Instagram już w listopadzie! Ile będzie kosztować miesięczny abonament i co da użytkownikom? Facebook i Instagram to jedne z najpopularniejszych obecnie mediów społecznościowych. Oba serwisy należą do jednej firmy, która zamierza wprowadzić płatne abonamenty na swoje produkty. Co otrzymają użytkownicy w zamian za comiesięczną opłatę i ile będzie ona wynosić?

📢 DKMS w „RyBaśce” – zostań potencjalnym dawcą już w najbliższą niedzielę! Mamy dla Was wyjątkową okazję, która może uratować ludzkie życie. Zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie DKMS, gdzie każdy z Was może stać się potencjalnym dawcą szpiku kostnego. To wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 5 listopada 2023 roku, w Restauracji Rybnej "RyBaśka" w godzinach 12:00 – 19:00.

📢 Zapraszamy na XVI Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na XVI Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się w Nowym Mieście Lubawskim. To wyjątkowe wydarzenie będzie miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w dniu 7 listopada 2023 roku o godzinie 9:00. 📢 Język polski jednym z najtrudniejszych na świecie, ale to nie problem dla turystów. Z Polakami łatwo się dogadać Polska znalazła się wysoko w rankingu najbardziej przyjaznych językowo państw w Europie – wynika z analizy przeprowadzonej przez Preply. Przeciętny turysta odnajdzie się tu lepiej niż w Wielkiej Brytanii czy Słowacji. Największy przegrany tego plebiscytu również mocno zaskakuje. W których krajach Europy najłatwiej porozumiemy się po angielsku, a w których będzie to trudne lub nawet niemożliwe? 📢 Zapraszamy na XII Zaduszki u Świętego Tomasza! W najbliższą niedzielę, 6 listopada 2023 roku, o godzinie 16:30, zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego i okolic na XII Zaduszki u Świętego Tomasza. Wydarzenie odbędzie się w Bazylice Św. Tomasza Apostoła, stanowiącej duchowe centrum miasta.

