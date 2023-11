Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim?

Mamy przyjemność zaprosić Was na wyjątkowe wydarzenie sportowe, które odbędzie się 10 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 w miejscowości Lipowiec. To kolejna edycja biegu "Kurzętnik Nocą Niepodległej," który stał się tradycją i okazją do wspólnego świętowania ducha niepodległości w zdrowy i aktywny sposób.

Tatry, ze względu na swoje wyjątkowe piękno, przyciągają turystów przez cały rok. Wędrowcy zmęczeni górskimi spacerami mogą nabrać sił w skrytych między górami schroniskach – jednym z nich jest słynny „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej. Ile osób pomieści i jak dokonać rezerwacji? Oto wszystko, co warto wiedzieć przed wyruszeniem w drogę.

Wszystkich Świętych to czas, kiedy chcemy, aby na grobach naszych bliskich zagościły nie tylko ozdobne wieńce i donice z chryzantemami, ale również piękne znicze. Wiadomo, że najokazalej prezentują się one wieczorem, kiedy drobne płomyki oświetlają cały cmentarz. Co zrobić, aby znicze paliły się jak najdłużej? Czy istnieje sposób na wydłużenie czasu palenia się wkładów do zniczy? Wyjaśniamy.